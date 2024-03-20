Как вы тихо разрушаете свои отношения: 5 пунктов

Как вы тихо разрушаете свои отношения

Наверное, каждый человек с детства мечтает о большой и искренней любви, поскольку видит эту картинку повсюду и искренне верит, что любовь бывает только красивой. Однако когда проходит время, а вера в сказки развеивается в обыденности, приходит понимание, что не все так просто и самих чувств для хороших отношений недостаточно.

Не выражать чувства

Этот блок присущ людям с запретом "не чувствуй". Дело в том, что они считают себя обязанными быть настолько сильными, что не могут позволить себе слабостей, в том числе таких как проявление своих истинных чувств.

Конкуренция за власть и контроль

Вы, вероятно, слышали о таком понятии как симбиотические отношения? Это когда люди зависимы друг от друга. Один человек в паре берет на себя роль лидера и весь контроль, а другой - полностью подчиняется. Разорвать такие отношения очень сложно, поскольку вторичная выгода может быть невероятно привлекательной.

Как вы самостоятельно разрушаете свои отношения (фото: Freepik)

Нежелание работать над отношениями

Отношения - это совместная работа двух человек. В паре важно обсуждать общее видение будущего, планы и цели, а затем работать над развитием отношений вместе.

Не осознавать себя и прочего

Кто я и чего хочу? Кто он/она и чего хочет? Найти ответы на эти вопросы достаточно сложно. Однако если лучше понимать себя и другого, то больше шансов не увязнуть в отношениях, которые совсем не для вас.

Невозможность быть собой

Все люди в какой-то степени носят маски - социальные роли. Но что остается с нами всегда? Это стержень нашей личности, наш уникальный "почерк". Когда человек не может быть собой, а вынужден притворяться - долго в таких отношениях протянуть сложно.