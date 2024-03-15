Психолог сказал, как избежать конфликтов в семье из-за бюджета

Финансовый вопрос в отношениях довольно важный аспект, поскольку именно из-за денег распадается много пар, точнее, от недосказанности ими управлять.

О том, как избежать конфликтов в семье из-за бюджета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой психолога Дмитрия Остапенко в Instagram.

Как можно избежать конфликтов в семье из-за денег

Когда мужчина и женщина начинают договариваться о финансах, они могут сделать мегаполезное упражнение, которое повлияет на все сферы их жизни. Не только на финансовую. Договориться за ключевые сроки, когда они называют семейный бюджет.

По словам психолога, это важно, потому что когда партнеры называют семейный бюджет, должна возникать определенная ассоциация.

"Когда мы говорим бюджет или семейный бюджет, то есть любые расходы, то люди, прожившие вместе 20 лет в браке, могут иметь разное понятие и представление об этих словах, потому что, например, женщина думает, что семейный бюджет, это когда мужчина зарабатывает деньги, и его деньги - семейные, а если зарабатывает женщина, то деньги сугубо ее, особенно в декрете. И таким образом из-за этого у мужчины может быть раздражение!, - говорит психолог.

Также Дмитрий говорит, что есть куча ситуаций, когда не договорились на берегу, что общие деньги - это общие деньги.

Как избежать конфликтов в семье из-за бюджета (фото: Freepik)

"Надо научиться договариваться о ключевых понятиях, то есть, что для нас есть общий бюджет, придерживаемся ли мы вообще какого-нибудь бюджета и на что тратим", - пояснил Остапенко.

По своему примеру психолог рассказал об упражнении, когда он с женой в начале месяца садится и пишет список, что нужно купить и если что-то нужно спонтанно, то они советуются друг с другом.

"Таким образом, когда люди договариваются и осознают, что для них есть общий бюджет, то у них в отношении финансов будет в сотни раз меньше конфликтов, чем когда каждый думает о своем", - подытожил психолог.