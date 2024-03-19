Как сохранить отношения, когда вы оба работаете дома: 8 действенных способов

В настоящее время многие люди работают удаленно и, как показывает практика – это дома. Но когда ты один, то дома царит спокойная атмосфера, а когда вы пара и остается всегда дома – это уже сложно.

О том, как сохранить отношения, когда вы работаете вдвоем дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram.

Принимайте особенности партнера/-ши без попытки изменить его под себя.

На попытку перевоспитать человека без его согласия и желания вы получите сопротивление и защитные реакции. Принимать - это не всегда одобрять. Принимать значит создавать безопасные условия для пребывания в отношениях для обоих.

Зеркальте, а не критикуйте

Неудовлетворение какими-либо проявлениями, или их отсутствием формулируйте "Я-ссылками". Почувствуйте разницу между "Ты всегда в работе, не уделяешь мне времени" и "Я чувствую мы отдаляемся. Мне тебя не хватает".

Не ограничивайте друг друга в пространстве

Находиться 24/7 вместе не обязательно, даже если вы делите общее рабочее и личное пространство. Можете поэкспериментировать с дистанцированием и сближением, чтобы почувствовать комфортный для вас обоих вариант.

Создайте общие традиции

Это может быть общий завтрак или вечерний просмотр фильма. В это время важно отложить гаджеты, выключить "рабочий режим" сознания и полностью посвятить себя друг другу.

Как сохранить отношения, когда вы работаете вместе (фото: Freepik)

Добавляйте спонтанности к вашим отношениям

Не живите только по планам и графикам. Простите подарки, готовьте сюрпризы друг другу, удивляйте и поражайте. Для этого не обязательно придумывать что-то грандиозное, даже мелочи могут подогревать отношения.

Будьте внимательны к внутренним процессам партнера

В этих отношениях есть не только и ваши потребности, удовлетворение которых вы ожидаете. Ваш партнер или партнерша - это живой человек. Будьте отзывчивы друг к другу. Участвуйте в личной жизни партнера, интересуйтесь и поддерживайте.

Давайте себе возможность отдохнуть друг от друга

Имейте собственные хобби и интересы, планируйте встречи с друзьями, выходные и отпуска как с партнером, так и без него.

Создавайте свои отношения вместе

И самое главное, помните, каждые отношения - это уникальная мелодия. Импровизируйте вместе, ищите свою тональность, свой темп и настроение. Пусть любовь между вами этому способствует.