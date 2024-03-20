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Яким чином ви тихо руйнуєте свої стосунки: 5 пунктів

Як ви самостійно руйнуєте свої стосунки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Стосунки - це складна робота і ми не завжди помічаємо одразу, що в них щось руйнується та йде не так. А найбільше нам не хочеться визнавати, що це наслідок наших дій.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Kolos.center в Instagram.

Як ви тихо руйнуєте свої стосунки

Певно, кожна людина з дитинства мріє про велике та щире кохання, оскільки бачить цю картинку всюди й щиро вірить, що кохання буває лише гарним. Проте коли минає час, а віра в казки розвіюється в буденності, приходить розуміння, що не все так просто і самих почуттів для гарних стосунків недостатньо.

Не висловлювати почуття

Цей блок притаманний людям із забороною "не відчувай". Річ у тім, що вони вважають себе зобовʼязаними бути настільки сильними, що не можуть дозволити собі слабкостей, в тому числі таких, як прояв своїх справжніх почуттів.

Конкуренція за владу і контроль

Ви, мабуть, чули про таке поняття як симбіотичні стосунки? Це коли люди залежні один від одного. Одна людина в парі бере на себе роль лідера і весь контроль, а інша - повністю підкоряється. Розірвати такі відносини дуже складно, оскільки вторинна вигода може бути неймовірно привабливою.

Як ви самостійно руйнуєте свої стосунки (фото: Freepik)

Небажання працювати над стосунками

Стосунки - це спільна робота двох людей. У парі важливо проговорювати спільне бачення майбутнього, плани та цілі, а потім працювати над розвитком стосунків разом.

Не усвідомлювати себе та іншого

Хто я і чого хочу? Хто він/ вона і чого хоче? Знайти відповіді на ці питання досить важко. Однак, якщо краще розуміти себе та іншого, то більше шансів не загрузнути в стосунках, які зовсім не для вас.

Неможливість бути собою 

Всі люди якоюсь мірою носять маски - соціальні ролі. Але що залишається з нами завжди? Це стрижень нашої особистості, наш унікальний "почерк". Коли людина не може бути собою, а змушена прикидатися - довго в таких відносинах протягнути складно.

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Стосунки