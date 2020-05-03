Кім Чен Ин після зникнення з'явився з загадковим слідом на руці: що трапилося

Лідер КНДР Кім Чен Ин почуває себе добре, незважаючи на перенесену операцію. Після 20-денної відсутності він побував на відкритті заводу з виробництва добрив разом з кількома високопоставленими чиновниками. На руці правителя публіка помітила загадковий слід, передає The Mirror.

1 травня лідер КНДР відвідав церемонію відкриття заводу з виробництва добрив в провінції Пхенан-Намдо, де урочисто розрізав стрічку. На фото Кім Чен Ин виглядає цілком здоровим, незважаючи на чутки про поганий стан.

Кім Чен Ин на відкритті заводу з виробництва добрив (фото: kcna.kp)

Фахівець у сфері медицини з США розповів, що червоні сліди, які були виявлені на руці Кім Чен Ина, можуть означати проведення процедури при серцево-судинному захворюванні, можливо, пункції правої променевої артерії.

Нагадаємо, що експерти розповіли, хто очолить КНДР після смерті Кім Чен Ина. Ім'я молодшої сестри правителя Кім Е Чжон фігурує найчастіше, однак фахівці відкидають такий варіант.

Ми писали, що оприлюднена справжня причина передсмертного стану Кім Чен Ина.

А також про те, що в Південній Кореї назвали можливу причину зникнення Кім Чен Ина з публіки. У Сеулі припускають, що причиною зникнення лідера КНДР може бути не хвороба, а заходи безпеки через спалах коронавірусу.