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У Південній Кореї допустили, чому Кім Чен Ин не з'являється на публіці

Новини » Політика     28.04.2020 - 11:14
У Південній Кореї допустили, чому Кім Чен Ин не з'являється на публіці
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

У Південній Кореї не вважають, що нинішня ситуація чимось незвичайна

Причиною того, що лідер КНДР Кім Чен Ин останнім часом не з'являється на публіці, може бути не його хвороба, а заходи обережності у зв'язку з коронавірусом. Про це заявив у вівторок, виступаючи в парламенті, міністр Кім ен Чхоль, повідомляють південнокорейські ЗМІ.

Він не вважає, що нинішня ситуація чимось незвичайна і нагадав, як раніше лідер КНДР зникав з поля зору іноземних спостерігачів на 20 днів і більше.

"Справді, з моменту приходу до влади Кім Чен Ин ніколи не пропускав урочистості на честь річниці народження Кім Ір Сена. Однак багато заходів, включаючи банкет, були скасовані через побоювання у зв'язку з коронавірусом", - сказав міністр.

Зазначимо, що Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня, коли він провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) з питань внутрішньої політики.

Відсутність Кім Чен Ина в лавах керівництва країни в головне національне свято породило чутки про можливу хворобу лідера КНДР і навіть його смерть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серце, яку нещодавно переніс.

Також РБК-Україна писало, що чиновники КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон, яка в разі смерті свого брата повинна очолити Північну Корею.

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