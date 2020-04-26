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Оприлюднена справжня причина передсмертного стану Кім Чен Ина

STYLERПерсони    26.04.2020 - 11:31
Оприлюднена справжня причина передсмертного стану Кім Чен Ина
Кім Чен Ин міг померти через помилку лікаря (flickr.com/koreanet)

Кім Чен Ин міг лишитися життя через недбалість хірурга

Північнокорейський правитель Кім Чен Ин міг померти через халатність лікаря, який проводив операцію на його серці. У лікаря не вийшло закінчити хірургічні маніпуляції у встановлені строки і це дійсно могло погано скінчитися для політичного діяча. Про це інформує журнал "Shukan Gendai".

Керівник КНДР під час чергової поїздки по країні відчув себе погано і відправився в найближчу лікарню для надання медичної допомоги. Кім Чен Ин попросив прислати бригаду кваліфікованих лікарів, однак його стан був "настільки загрозливим", що операцію зі стентування серцевих кровоносних судин довірили місцевому лікарю.

Таку хірургічну процедуру зазвичай можна завершити приблизно за одну хвилину, проте фахівець настільки переживав, що у нього тремтіли руки в буквальному сенсі слова.

"Крім того, у нього не було досвіду подібних операцій на огрядних пацієнтах. В результаті йому потрібно було близько восьми хвилин, за які лідер Північної Кореї перейшов у вегетативний стан", - прокоментувало джерело.

Нагадаємо, що 22 квітня, японська газета Yomiuri повідомила, що молодша сестра Кім Чен Ина - Кім Е Чжон може стати новим главою країни у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається в правдивості інформації про погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Трамп вважає, що ЗМІ можуть використовувати застарілу інформацію.

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