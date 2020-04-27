У Південній Кореї стверджують, що Кім Чен Ин живий і здоровий

Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Лідер КНДР знаходиться в районі Вонсан

Радник президента Південної Кореї Мун Чжон Ин заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин живий і здоровий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Влада Південної Кореї спростовують чутки про смерть севернокорейского лідера.

"Наша позиція уряду є твердою. Кім Чен Ин живий і здоровий. Він знаходиться в районі Вонсан з 13 квітня. Підозрілих рухів поки не виявлено", - заявили в Південній Кореї.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро, за даними північнокорейських державних ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що за даними американської розвідки, Кім Чен Ин "знаходиться в серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN у понеділок, що побоювання з приводу здоров'я Кім заслуговують довіри, але їх тяжкість важко оцінити.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції не серце, яку нещодавно переніс.

РБК-Україна писало, що днем раніше державне радіо КНДР повідомило про активну діяльність лідера країни Кім Чен Ина. У повідомленні радіостанції говорилося про те, що "товариш Кім Чен Ин передав подяку робітникам та співробітникам, від усієї душі допомагали створювати місто Самчжиен". В якій формі була передана подяку, не уточнюється.