В каких случаях скорая помощь к вам не поедет: вот что нужно знать

Экстренная медицинская помощь входит в Программу медицинских гарантий в 2024 году и является бесплатной. То есть каждый может воспользоваться помощью врачей, если находится в неотложном состоянии. Однако есть определенные правила вызова скорой помощи и нужно знать, в каких случаях бригада к вам не поедет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Прием сообщений о неотложном состоянии производится по единственному телефонному номеру 103. Если во время общения диспетчер выявит основания для выезда бригады экстренной помощи, то направит медиков к пациенту.
Если таких оснований нет, пациент получит консультацию по телефону. Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача.
Еще раз. Бригады экстренной помощи не осуществляют осмотр пациентов, которые не находятся в неотложном состоянии, но могут нуждаться в консультации и осмотре семейного врача.
Бригада ЭМП не выезжает по вызову к пациентам, которые:
Диспетчер экстренной медицинской помощи не будет отказывать пациенту в безотлагательном состоянии, у которого нет декларации с семейным врачом. Также не требуется направление для вызова скорой помощи.
Следует помнить, что в Украине четко определен перечень оснований, по которым бригада экстренной медицинской помощи выезжает на вызов. К основным основаниям относятся:
В пределах пакета бесплатным для пациента являются следующие медицинские услуги:
Программа медицинских гарантий покрывает предоставление экстренной медицинской помощи на месте происшествия - на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях.
А также при личном обращении пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, непосредственно в подраздел ЭМП.
Главное правило - предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по номеру 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Что касается алгоритма вызова по номеру 103, то он такой:
1. Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.
2. Также сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает бригаду ЭМП.
3. Максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Если вы знаете наверняка, то укажите причину возникновения неотложного состояния.
4. Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера. Все вопросы диспетчера важны.
5. Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. Если местонахождение улицы или дома неизвестно, необходимо уточнить пути подъезда к адресу или месту происшествия и его общеизвестные ориентиры.
6. По возможности обеспечьте бригаде ЭМП беспрепятственный доступ к пациенту.
7. Если есть возможность, встретьте скорую на улице, чтобы врачи не тратили время на поиск квартиры.
8. Если это вызов, где есть любое животное, которое может осложнить оказание медицинской помощи пациенту, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере.
9. При возможности следует подготовить документы пациента, паспорт и медицинскую документацию. В случае необходимости в госпитализации необходимо будет передать медикам больницы. При неотложном состоянии значение имеет каждая минута.
Ранее мы рассказывали, что украинцам развеяли распространенный миф об е-направлении.
А еще мы писали, что в Украине можно вызвать скорую языком жестов или через SMS.