У яких випадках швидка допомога до вас не поїде: ось, що треба знати

Коли швидка допомога не приїде

Прийом повідомлень про невідкладний стан відбувається за єдиним телефонним номером 103. Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду бригади екстреної допомоги, то скерує медиків до пацієнта.

Якщо ж таких підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.

Ще раз. Бригади екстреної допомоги не здійснюють огляд пацієнтів, які не перебувають у невідкладному стані, але можуть потребувати консультації та огляду сімейного лікаря.

Бригада ЕМД не виїжджає на виклик до пацієнтів, які:

не перебувають у невідкладному стані або стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги

не надали достовірну інформацію про свій стан або місцезнаходження

потребують виконання планових призначень лікаря (наприклад, потребують ін’єкції, перев’язки тощо)

потребують видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення довідок про стан здоров'я

Диспетчер екстреної медичної допомоги не буде відмовляти пацієнту у невідкладному стані, у якого немає декларації з сімейним лікарем. Також не потрібно скерування для виклику швидкої допомоги.

Варто пам'ятати, що в Україні чітко визначено перелік підстав, за яких бригада екстреної медичної допомоги виїжджає на виклик. До основних підстав належать:

Раптова втрата свідомості

Судоми

Раптове порушення дихання

Раптовий біль в грудній клітці

Гостра кровотеча

Травми

Інсульт

Інфаркт

Отруєння

Алергічні реакції

Підозра на інфекційне захворювання

Інші стани, що загрожують життю та здоров'ю людини

Яка допомога ЕМД надається безкоштовно

В межах пакета безоплатним для пацієнта є наступні медичні послуги:

цілодобовий прийом звернень громадян щодо надання екстреної медичної допомоги за номером 103

оцінка стану здоров’я пацієнтів (дорослого або дитини), встановлення попереднього діагнозу, визначення потреби в госпіталізації

власне надання екстреної медичної допомоги

транспортування та медичний супровід пацієнтів, які потребують госпіталізації з місця події до закладів охорони здоров’я (пацієнт має право на відмову від госпіталізації за умови підписання відповідного документа)

транспортування пацієнтів, які потребують ургентного стаціонарного лікування та медичного супроводу бригадою екстреної медичної допомоги, між закладами відповідно до затвердженого клінічного маршруту.

Програма медичних гарантій покриває надання екстреної медичної допомоги на місці події - на вулиці, у громадських місцях, на виробництві, в різноманітних установах.

А також при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, безпосередньо до підрозділу ЕМД.

Як правильно спілкуватися з диспетчером

Головне правило - надавати достовірну інформацію диспетчеру, який відповість на дзвінок за номером 103. Не можна приховувати ані симптоми, ані іншу важливу інформацію. Щодо алгоритму виклику за номером 103, то він такий.

1. Назвіть прізвище, стать, вік людини, яка потребує невідкладної медичної допомоги. Якщо це незнайома людина, необхідно вказати стать і орієнтовний вік.

2. Також повідомте, хто і з якого номера телефону викликає бригаду ЕМД.

3. Максимально точно опишіть скарги та стан людини. Якщо знаєте напевне, то вкажіть причину виникнення невідкладного стану.

4. Відповідайте на всі уточнюючі питання диспетчера. Усі питання диспетчера є важливими.

5. Називайте точну адресу виклику: район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код домофона і номер під'їзду. Якщо місцезнаходження вулиці або будинку невідомі, необхідно уточнити шляхи під'їзду до адреси або місця випадку та його загальновідомі орієнтири.

6. За можливості забезпечте бригаді ЕМД безперешкодний доступ до пацієнта.

7. Якщо є можливість, зустріньте швидку на вулиці, щоб лікарі не витрачали час на пошук квартири.

8. Якщо це виклик, де є будь-яких тварини, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту, то їх треба закрити в окремій кімнаті чи вольєрі.

9. При можливості треба підготувати документи пацієнта, паспорт та медичну документацію. У разі потреби у госпіталізації це буде необхідно передати медикам лікарні. За умов невідкладного стану значення має кожна хвилина.