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Украинцы могут вызвать "скорую" языком жестов или через SMS: в каких регионах доступна услуга

Среда 21 февраля 2024 16:56
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Украинцы могут вызвать "скорую" языком жестов или через SMS: в каких регионах доступна услуга Вызвать "скорую" в Украине можно разными способами (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Вызвать скорую медицинскую помощь в Украине можно как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Запуск единой линии экстренной помощи по номеру "112" позволяет также вызвать "скорую" через SMS или языком жестов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать о "системе 112", и в каких регионах она уже работает.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ВРУ, МВД Украины, Министерство здравоохранения Украины.

Основное об инициативе

Еще в сентябре 2022 года народные депутаты Украины одобрили законопроект №7581, которым предлагалось сделать номер "112" единственным для предоставления экстренной помощи гражданам.

Документ преследовал цель:

  • повысить эффективность предоставления экстренной помощи путем разгрузки экстренных служб
  • создать единый центр приема и обработки сообщений

Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили о создании системы экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру "112".

По словам экспертов, "система 112" - комплексное оказание помощи населению в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни, имуществу, окружающей природной среде или общественному порядку.

Что нужно знать о единой линии экстренной помощи

Создание и внедрение в Украине "системы 112" является одним из обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства (разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской).

Введение единой линии экстренной помощи объединяет все основные службы:

  • "101" - служба спасения МЧС (пожарная охрана)
  • "102" - полиция
  • "103" - скорая медицинская помощь
  • "104" - аварийная служба газовой сети

Украинцы могут вызвать &quot;скорую&quot; языком жестов или через SMS: в каких регионах доступна услуга

У медиков и спасателей могут быть общие задачи (иллюстративное фото: Getty Images)

Как вызвать "скорую" через СМС или языком жестов

Объединив усилия МВД и Министерства здравоохранения в Украине, запустили пилотный проект по неголосовому вызову бригады экстренной помощи. Речь идет о том, что вызвать "скорую" можно:

  • отправив SMS на номер "112"
  • совершив видеовызов на номер "112"

При этом операторы, отвечающие на видеовызовы, владеют жестовым языком.

Цель неголосового вызова - обеспечить доступ к вызову бригады экстренной помощи людей с нарушениями слуха и речи.

Услуга может быть полезна также для тех, кто не говорит или плохо владеет украинским - поэтому не может в телефонном разговоре быстро и четко объяснить причину вызова.

В каких регионах работает "система 112"

На всей территории Украины единый номер экстренной помощи "112" планируется ввести до конца декабря 2024 года.

В настоящее время "система 112" доступна для жителей:

  • города Киева
  • Киевской области
  • Житомирской области
  • Винницкой области
  • Черкасской области
  • Черниговской области
  • Львовской области

"С начала запуска в июле и до декабря 2023 года только в городе Киеве на номер "112" поступило 46 сообщений, 41 вызов с привлечением операторов, владеющих жестовым языком, и 20 SMS-сообщений", - уточнили в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как работает экстренная медицинская помощь и когда нужно вызвать скорую.

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