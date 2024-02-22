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Это неправда: украинцам развеяли распространенный миф об э-направлении, в который все верят

Четверг 22 февраля 2024 11:10
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Это неправда: украинцам развеяли распространенный миф об э-направлении, в который все верят Как бесплатно получить услуги по е-направлению (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине по э-направлению можно обратиться к врачам. Существует мнение, что якобы по э-направлению медицинскую услугу можно получить бесплатно только в определенном заведении. Однако это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Национальной службы здоровья.

Что следует знать

Э-направление врач выписывает на конкретную медицинскую услугу, а не в конкретную больницу. По э-направлению услуга будет бесплатной в любом медучреждении, имеющем договор с НСЗУ по соответствующему пакету.

Например, если речь идет об анализах или консультации узкого специалиста, то с э-направлением пациент может обратиться в любую больницу любой формы собственности.

Главное - больница предоставляет услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и имеет соответствующее оборудование или специалиста.

Если речь идет об услугах по реабилитации, то с э-направлением можно выбрать любую больницу, имеющую договор по пакетам "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" или "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Может ли семейный врач выписать направление на все анализы

Мнение о том, что семейный врач должен выписать электронное направление на все анализы, которые желает пациент, ошибочно. Врач назначает анализы пациентам. Не напротив.

В частности, анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, являются составной частью медицинских услуг.

Также анализы бесплатны для пациентов. За каждым медицинским пакетом предусмотрен определенный перечень в соответствии со спецификой оказания медпомощи.

Главное условие для бесплатных анализов, если пациент не лечится в стационаре, - это направление. А если пациент лечится в условиях стационара, все необходимые анализы предусмотрены соответствующими пакетами оказания помощи и должны быть сделаны непосредственно в больнице.

Э-направление выписывает лечащий врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист, и только если это нужно для установления диагноза или назначения лечения. Пациент не может потребовать направления на анализы по собственному желанию.

Ранее мы сообщали, к каким врачам можно попасть без направления.

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