Водителей в Киеве начали массово штрафовать за одно и то же нарушение: за что выписывают наказание (фото)

В Киеве начали массово штрафовать водителей за то, что оставляют машины на велодорожках. За полтора месяца с момента открытия велосипедного сезона патрульные вынесли более 120 постановлений.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Facebook .

Какая сумма штрафа за такое нарушение

Велосипедная дорожка - это специальная дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположенная отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, предназначенная для движения на велосипедах.

Велодорожки нельзя использовать для парковки автомобилей, ведь они обеспечивают движение велосипедистов по дороге.

За подобные нарушения предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен. В отдельных случаях инспекторы имеют право эвакуировать автомобиль нарушителя на арестплощадку.

Столичные водители неохотно соблюдают запрет на парковку на велодорожках (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Какие еще штрафы за парковку существуют

Прежде всего нельзя парковаться в узких местах, на левой стороне дороги с разделительной полосой посередине, на трамвайных путях, вторым рядом вдоль уже припаркованных машин, на газонах и на остановках общественного транспорта.

Кроме того, нельзя стоять ближе чем на 10 метров к пешеходному переходу.

На тротуарах можно парковать легковые автомобили, но для пешеходов должен остаться проход не более двух метров.

В каком случае ваш автомобиль заберут

С 2018 года перечень условий, при которых вашу машину могут принудительно забрать на штрафплощадку, четко определен законом.

Он охватывает практически все вышеописанные нарушения, кроме парковки на площадке возле мусорных контейнеров, случаев "неправильной" стоянки на загородных дорогах и парковки на тротуаре.

Однако заметьте, что на период действия военного положения в Украине во время воздушной тревоги эвакуатор не может забирать ваше транспортное средство.