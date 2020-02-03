По Києву промчав президентський кортеж з 19 авто: що відбувається

У Києві 3 лютого помітили величезний кортеж, що складається з 19 автомобілів. Люди побачили його біля станції метро "Арсенальна". Виявилося, що кортеж супроводжує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сам глава Туреччини пересувався в броньованому Mercedes-Maybach S-Class.

Відео кортежу опублікували на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

У Києві помітили кортеж президента Туреччини (dtp.kiev.ua)

Українці у соцмережі позитивно відреагували на кортеж, вони вважають, що президент має право користуватися супроводом безлічі автомобілів.

А мав на слонах проскакати?

Або на ішаках.

Скріншот коментарів

Зазначимо, що президент Туреччини прибув у Київ для засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна і зустрічі з главою України Володимиром Зеленським. В ході візиту Ердогана супроводжують міністр казначейства та фінансів Берат Албайрак, міністр торгівлі Рухсар Пекджан, міністр юстиції Абдулхамит Гюль, голова Управління зі зв'язків адміністрації президента Фахреттин Алтун і прес-секретар президента Ібрагім Калин.

У рамках засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна буде обговорюватися стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також ситуація в регіоні. У числі інших відбудеться обмін думками про становище кримських татар.

До речі, Володимир Зеленський був у Туреччині з робочим візитом 7 і 8 серпня.