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У Київську область привезуть спеціальні модульні будиночки: як вони виглядають

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Київська область, Вівторок 05 квітня 2022 20:14
У Київську область привезуть спеціальні модульні будиночки: як вони виглядають Фото: для жителів Київської області привезуть модульні будиночки (скріншот з відео)
Автор: Анна Шиканова

В результаті військової агресії Росії проти України частина жителів залишилася без своїх будинків. У Київській області багато будинків зруйновані повністю або без капітального ремонту вони поки непридатні для життя. Найближчим часом для українців передадуть спеціальні модульні будиночки.

Про це повідомили в Центрі підготовки цивільної підготовки в Facebook.

Спеціальні мобільні будиночки вже доставлені на Закарпаття і найближчим часом їх доставлять в Київську область – для жителів Бучі, Гостомеля та інших міст.

Будиночки були передані Центром George E. Pataki Leadership Center і Фонд допомоги Україні The Ukrainian relief found у вигляді гуманітарної допомоги. Зараз вже в Україну прибуло вже 18 таких будиночків.

"Модельні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання людей в будь-яких умовах. Будиночки монтуються буквально за кілька хвилин, швидко і легко транспортуються, в них є всі необхідні елементи для поселення сімей на певний період", - сказано в повідомленні.

Найближчим часом кількість таких будиночків може бути збільшено.

Як виглядають такі будиночки:

Раніше такі житлові контейнери розгортали в США для жителів, які постраждали від природних катаклізмів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна подати заявку на компенсацію за втрачене житло через додаток Дія.

А також ми повідомляли про те, що з'явилася інструкція, як зафіксувати пошкодження житла або руйнування.

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Гуманітарна допомога Київська область
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