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У київській школі відповіли на "скандал" з російською мовою

STYLERЖиття    29.01.2020 - 18:21
У київській школі відповіли на "скандал" з російською мовою
В Києві через російську мову в школі спалахнув скандал (колаж РБК-Україна)

Керівництво школи RoboCode висловила свою офіційну позицію

У Києві розгорівся скандал в школі комп'ютерної грамотності через те, що дітям нібито викладали російською мовою. Це обурило маму одного з учнів, і вона звернулася за роз'ясненнями до адміністрації школи. Як пояснили обуреній киянці, це нібито пов'язано з особливістю термінології в IT-сфері.

На скандал відреагувало керівництво школи та опублікувало офіційну заяву школи робототехніки та програмування RoboCode щодо викладання українською і російською мовами.

"Мережа шкіл RoboCode надає послуги з робототехніки та програмування для дітей 8-15 років. Ми працюємо на ринку протягом 3-х років, поки відкрито 76 локацій в 4 країнах світу (Україна, Білорусь, Польща, Молдова), де навчається понад 8000 учнів. RoboCode має позицію поваги до всіх громадян, а також до переселенців, які в основному розуміють і говорять російською мовою. Наші школи знаходяться в містах по всій Україні, частина яких має переважно російськомовне населення. Тому наші викладачі спілкуються як українською, так і російською мовами.

Головний офіс RoboCode перепрошує за надання некоректної інформації працівника call - центру про викладання українською мовою в конкретної філії. Також перепрошуємо за некоректні висловлювання співробітників, які базувалися на позиції, що специфіка термінології робототехнічної сфери ускладнює викладання в мережі шкіл RoboCode українською мовою. Ми підтримуємо позицію, що жодна термінологія не є перешкодою у викладанні українською мовою", - сказано в заяві.

Офіційна позиція RoboCode з даного питання:

"Навчання в наших школах здійснюється українською та російською мовами (Термінологія сфери програмування надається англійською мовою). Ми з повагою ставимося до права на отримання якісних послуг українською мовою і продовжуємо ефективно працювати над переходом всіх шкіл RoboCode на викладання українською мовою відповідно до запиту суспільства, відповідно до вимог чинного законодавства України".

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