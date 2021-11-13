У Київській області запрацювали нові карантинні правила для транспорту: хто може їздити

У Київській області посилили карантинні обмеження, і з суботи, 13 листопада, стали діяти більш суворі правила для всіх видів громадського транспорту - для проїзду в автобусах, маршрутках і електричках пасажири повинні мати документ про COVID-безпеку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської ОДА.

Відсьогодні громадян пускатимуть у громадський транспорт у регіоні лише за наявності:

сертифіката про вакцинацію від COVID-19

або негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес), отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки,

або довідки про одужання, дійсність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням додатка "Дія".

При цьому жодних змін у графіку курсування громадського транспорту в Київській області не передбачається.

В облдержадміністрації пояснили, що таке "непопулярне, але вкрай необхідне рішення" про посилення правил було схвалено за результатами засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Нагадаємо, що в самому Києві громадський транспорт (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї і маршрутки) також працює для COVID-безпечних пасажирів.

Наявність аналогічних документів при посадці не перевіряють, але в салон раптово можуть нагрянути з контролем. Тим, у кого довідок немає, загрожує 17 тисяч гривень штрафу.