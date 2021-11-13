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В Киевской области заработали новые карантинные правила для транспорта: кто может ездить

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Киевская область, Суббота 13 ноября 2021 08:50
В Киевской области заработали новые карантинные правила для транспорта: кто может ездить Фото: полиция проверяет у пассажиров автобуса COVID-сертификат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области усилили карантинные ограничения, и с субботы, 13 ноября, стали действовать более строгие правила для всех видов общественного транспорта - для проезда в автобусах, маршрутках и электричках пассажиры должны иметь документ о COVID-безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.

С сегодняшнего граждан будут пускать в общественный транспорт в регионе только при наличии:

  • сертификата о вакцинации от COVID-19
  • или негативного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс), полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки,
  • или справки о выздоровлении, действительность которой подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием приложения "Дия".

При этом никаких изменений в графике курсирования общественного транспорта в Киевской области не предусматривается.

В облгосадминистрации объяснили, что такое "непопулярное, но крайне необходимое решение" об ужесточения правил было принято по результатам заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, что в самом Киеве общественный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки) также работает для COVID-безопасных пассажиров.

Наличие аналогичных документов при посадке не проверяют, но в салон внезапно могут нагрянуть с контролем. Тем, у кого справок нет, грозит 17 тысяч гривен штрафа.

Также мы писали, что в Украине с 11 ноября начались рейды против нелегальных пассажирских перевозчиков.

Добавим, перед этим мы рассказывали о проверках COVID-сертификатов в транспорте Киева и как работают рейды в столице.

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Киевская область сертификат вакцинации Карантин
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