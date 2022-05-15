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Ще одна парафія в Київській області перейшла з Московського патріархату в ПЦУ

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Неділя 15 травня 2022 03:25
Ще одна парафія в Київській області перейшла з Московського патріархату в ПЦУ Фото: в ПЦУ перейшов ще один Московський патріархат (facebook.com/oleksandr.drabinko)
Автор: Роман Мирончук

Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця села Мотижин Київської області перейшла з УПЦ МП до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної церкви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву митрополита Олександра Драбинка.

"14 травня до Переяславсько-Вишнівської єпархії Православної Церкви України долучилася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) с.Мотижин, Бучанського району Київської області. Вітаємо братів і сестер у Помісній Українській Церкві", - написав Драбинко у Facebook.

У ПЦУ перейшов ще один Московський патріархат (фото: facebook.com/oleksandr.drabinko)

Нагадаємо, в середині квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що майже половина ченців у Києво-Печерській Лаврі хочуть перейти до Православної церкви України.

Раніше Епіфаній також говорив про те, що перейти до ПЦУ готові близько 100 громад.

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