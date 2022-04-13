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Епіфаній: майже половина ченців Києво-Печерської лаври хочуть перейти в ПЦУ

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Київ, Середа 13 квітня 2022 11:04
Епіфаній: майже половина ченців Києво-Печерської лаври хочуть перейти в ПЦУ Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Майже половина ченців у Києво-Печерській лаврі хочуть перейти до Православної церкви України. Зараз вони відносяться до Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ Епіфанія для lb.ua.

"Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які піднімають питання перед своїм керівництвом про прийняття будь-якого рішення, вже наближається до половини", - зазначив він.

За його словами, коли буде абсолютна більшість, то вони зможуть прийняти рішення приєднатися до ПЦУ, і оскільки майно лаври належить державі, то держава просто переукладе договір або яким-небудь іншим чином вирішить питання.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, за останній час три чверті парафіян УПЦ Московського патріархату перестали ідентифікувати себе з нею.

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Київ Єпіфаній ПЦУ
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