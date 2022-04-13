Епіфаній: майже половина ченців Києво-Печерської лаври хочуть перейти в ПЦУ

Майже половина ченців у Києво-Печерській лаврі хочуть перейти до Православної церкви України. Зараз вони відносяться до Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ Епіфанія для lb.ua .

"Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які піднімають питання перед своїм керівництвом про прийняття будь-якого рішення, вже наближається до половини", - зазначив він.

За його словами, коли буде абсолютна більшість, то вони зможуть прийняти рішення приєднатися до ПЦУ, і оскільки майно лаври належить державі, то держава просто переукладе договір або яким-небудь іншим чином вирішить питання.