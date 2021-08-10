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"Мені не потрібна маска, я красива дівчина": киянка влаштувала скандал у супермаркеті (відео)

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 10:32
"Мені не потрібна маска, я красива дівчина": киянка влаштувала скандал у супермаркеті (відео) У супермаркеті Києва жінка влаштувала скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

У Київському "Сільпо" жінка без маски закатала істерику. Вона не хотіла дотримуватися карантинних правил, мотивуючи це тим, що вона "і так красива дівчина".

Відповідне відео опублікували очевидці в Telegram-пабліку "Київ Оперативний".

Як йдеться у публікації, цю киянку вже добре знає персонал супермаркету на вулиці Стальського. Справа в тому, що скандалом закінчується кожне відвідування цією персоною даного магазину.

"Сьогодні їй вже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її надягати, так як вона "і так красива", - зазначили автори поста, назвавши жінку "антиковідною дисиденткою".

При чому, на цей раз крики і образи з вуст цієї жінки летіли не тільки в бік персоналу, але і на адресу відвідувачів магазину.

"Дама упорото вимагала законних підстав, чому її не обслуговують без маски. За підсумком: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію", - розповіли очевидці.

Киянка влаштувала скандал у "Сільпо"

У мережі активно коментують інцидент і гадають, чому ця жінка скандалить.

  • Жінці не було з ким посваритися вдома, ось вона і вирішила спровокувати конфлікт.
  • Знайти когось з "короною" і попросити покашляти на неї, на цьому історія дисидентства і закінчиться
  • Міська божевільна. Їй би до психіатра...
  • Таких багато. У маршрутці теж люблять мозок водіям виносити
  • Вона вже скільки років тут скуповується і часто приходить нетверезою
  • На ринку б вже давно по обличчю отримала за кожен каприз
  • Ось що у людей в голові... Життя настільки коротке і витрачати його на ось таке…

Нагадаємо, нещодавно відомого українського актора звинуватили в домаганнях до студенток.

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