"Мені не потрібна маска, я красива дівчина": киянка влаштувала скандал у супермаркеті (відео)
У Київському "Сільпо" жінка без маски закатала істерику. Вона не хотіла дотримуватися карантинних правил, мотивуючи це тим, що вона "і так красива дівчина".
Відповідне відео опублікували очевидці в Telegram-пабліку "Київ Оперативний".
Як йдеться у публікації, цю киянку вже добре знає персонал супермаркету на вулиці Стальського. Справа в тому, що скандалом закінчується кожне відвідування цією персоною даного магазину.
"Сьогодні їй вже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її надягати, так як вона "і так красива", - зазначили автори поста, назвавши жінку "антиковідною дисиденткою".
При чому, на цей раз крики і образи з вуст цієї жінки летіли не тільки в бік персоналу, але і на адресу відвідувачів магазину.
"Дама упорото вимагала законних підстав, чому її не обслуговують без маски. За підсумком: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію", - розповіли очевидці.
Киянка влаштувала скандал у "Сільпо"
У мережі активно коментують інцидент і гадають, чому ця жінка скандалить.
- Жінці не було з ким посваритися вдома, ось вона і вирішила спровокувати конфлікт.
- Знайти когось з "короною" і попросити покашляти на неї, на цьому історія дисидентства і закінчиться
- Міська божевільна. Їй би до психіатра...
- Таких багато. У маршрутці теж люблять мозок водіям виносити
- Вона вже скільки років тут скуповується і часто приходить нетверезою
- На ринку б вже давно по обличчю отримала за кожен каприз
- Ось що у людей в голові... Життя настільки коротке і витрачати його на ось таке…
Нагадаємо, нещодавно відомого українського актора звинуватили в домаганнях до студенток.