У Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімейства

Про це розповіли на сторінці звіринця в Facebook.

Сім'я з 6 капуцинів зоопарку отримали власний Зелений Острів.

"Тепер 25-річний Персимон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою насолоджуються великим природним оазисом, площею 250 квадратних метрів", - розповіли в зоопарку.

На острові без парканів ростуть великі розлогі дерева, висотою більше 10 метрів. Між ними закріплені спеціальні дерев'яні конструкції, для стрибків і прогулянок.

Мавпочки тепер мають власний романтичний оглядовий місток над озером і дерев'яний грибок від спеки і дощу.

Острів капуцинів створений силами співробітників зоопарку з турботою і любов'ю до природи.

У Київському зоопарку виділили острів для мавпочок (facebook.com/zoo.kyiv.ua)