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У Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімейства

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Київ, Субота 30 липня 2022 14:10
У Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімейства Фото: Київський зоопарк поселив мавп на острів (kyivcity_gov_ua)
Автор: Людмила Жукова

У Київському зоопарку родині мавп-капуцинів виділили острів площею 250 квадратних метрів.

Про це розповіли на сторінці звіринця в Facebook.

Сім'я з 6 капуцинів зоопарку отримали власний Зелений Острів.

"Тепер 25-річний Персимон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою насолоджуються великим природним оазисом, площею 250 квадратних метрів", - розповіли в зоопарку.

На острові без парканів ростуть великі розлогі дерева, висотою більше 10 метрів. Між ними закріплені спеціальні дерев'яні конструкції, для стрибків і прогулянок.

Мавпочки тепер мають власний романтичний оглядовий місток над озером і дерев'яний грибок від спеки і дощу.

Острів капуцинів створений силами співробітників зоопарку з турботою і любов'ю до природи.

У Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімействаУ Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімействаУ Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімействаУ Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімействаУ Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімействаУ Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімействаУ Київському зоопарку виділили острів для мавпочок (facebook.com/zoo.kyiv.ua)

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