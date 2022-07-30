У Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів: дивіться фото сімейства
У Київському зоопарку родині мавп-капуцинів виділили острів площею 250 квадратних метрів.
Про це розповіли на сторінці звіринця в Facebook.
Сім'я з 6 капуцинів зоопарку отримали власний Зелений Острів.
"Тепер 25-річний Персимон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою насолоджуються великим природним оазисом, площею 250 квадратних метрів", - розповіли в зоопарку.
На острові без парканів ростуть великі розлогі дерева, висотою більше 10 метрів. Між ними закріплені спеціальні дерев'яні конструкції, для стрибків і прогулянок.
Мавпочки тепер мають власний романтичний оглядовий місток над озером і дерев'яний грибок від спеки і дощу.
Острів капуцинів створений силами співробітників зоопарку з турботою і любов'ю до природи.
У Київському зоопарку виділили острів для мавпочок (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
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