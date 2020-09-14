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На сайті УЗ тимчасово не працює сервіс купівлі квитків

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 22:40
На сайті УЗ тимчасово не працює сервіс купівлі квитків
Фото: каси залізничного вокзалу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

Ввечері 14 вересня перестав працювати онлайн-сервіс купівлі залізничних квитків booking.uz.gov.ua. Стався технічний збій.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Наразі над відновленням роботи сайту працюють it-фахівці компанії. Запустити сайт обіцяють найближчим часом.

"Залізничні каси працюють у штатному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - зазначили в прес-службі.

Раніше "Укрзалізниця" закрила продаж квитків із шести станцій, які опинилися у "червоній зоні" карантину. Продаж закрили на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 25 серпня в поїздах "Укрзалізниці" буде присутня воєнізована охорона; на першому етапі така охорона супроводжуватиме 10 пасажирських поїздів.

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