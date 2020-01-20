У центрі Києва підлітки влаштували погром в ТРЦ: вирішили розважитися (фото)

У Києві підлітки розбили вхід др ТРЦ "Глобус" (колаж РБК-Україна

Київський торговий центр на Майдані постраждав від витівки хуліганів

У Києві в ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності влаштували погром - підлітки розбили вщент скляні вхідні двері. Інцидент стався вночі 20 січня, фото з місця події опубліковано в мережі.

Як зазначається в повідомленні "Типовий Київ" на Facebook-сторінці, малолітні вандали "напали" на популярний торгово-розважальний центр в серці столиці заради забави й аби розважитися.

Як видно на знімку, бите скло лежить перед входом у заклад, і всередині перед ескалатором. Там же валяються і сталеві стійки та кріплення до дверей.

У Києві хулігани розбили двері до ТРЦ "Глобус" (Фото: facebook.com/kievtypical)

Нагадаємо, що відповідно до Цивільного кодексу України, шкоду, завдану дитиною віком до 16 років, відшкодовують батьки.

Користувачі мережі обурюються витівкою підлітків і в коментарях розгорнули дискусію про проблеми виховання й покарання за таке хуліганство.

Шкода, у нас немає серйозних, як в деяких країнах, виправних робіт! Днів 60 впаяти, щоб вулиці прибирали кожен день, збирали сміття, стіни відмивали, замість навчання!

Вони ж діти .... Як можна їх в армію віддавати? Хай краще займаються х***ю, але у мамки під спідницею!

Напевно їх виховували, як зараз модно, за принципом "дитину не можна карати, кричати, забороняти", мами надивляться модних психологів типу Карпачова, він гроші заробляє, а у нас таке покоління виростає;

І звичайно ж їх ніхто не бачив і камери не працюють;

В Африці так навіть не надходять! Level of culture - нижче нуля!

Я вже заплутався, це вже "Покоління "Альфа" або ще Покоління "Зет")

У нас що, поліцію скоротили? Або на чергуванні вони по точках сидять, гріються ?! Якщо чесно, то я за рік жодного пішого поліцейського в своєму мікрорайоні не бачила. Тільки машини, і то рідко ...

Почуття безкарності та лояльні закони - результат до подібних дій, а "я ж матір" буде кричати "вони ж діти".

Фото: скрін коментарів facebook.com/kievtypical