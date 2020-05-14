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У київському метро розповіли, коли зможуть відновити роботу

STYLERЖиття    14.05.2020 - 21:21
У київському метро розповіли, коли зможуть відновити роботу
Метро Хрещатик в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У київському метрополітені висловилися про роботу підземки в умовах карантину

У Києві під час карантину оцінюють можливість відновлення роботи метро в умовах пандемії коронавірусу та пом'якшення введених обмежень.

Раніше мер столиці виступив з ініціативою про відкриття підземки вже 25 травня, але в Мінінфраструктури закликали не поспішати, а у МОЗ зазначили, що все залежить в першу чергу від епідеміологічної ситуації в місті.

У самому київському метрополітені розповіли, за скільки часу зможуть відновити роботу.

За словами начальниці інформаційного центру КП "Київський метрополітен" Наталії Макогон, підземка зможе "ожити" вже на наступний день після дозволу уряду.

"На наступний день. Отримуємо рішення і на наступний день виконуємо рішення", - зазначила вона.

Також у столичному метрополітені наголосили, що робота підприємства насправді не припинялася.

"Були тимчасово зупинені пасажирські перевезення, а підприємство - ні. Постійно всі наші співробітники були на своїх робочих місцях. Все, що потрібно робити - воно робилося", - сказала Макогон.

Начальниця інформцентру КП додала, що протягом усього часу ремонтні роботи не припинялися.

Раніше головний санітарний лікар МОЗ Віктор Ляшко розповів, що уряд 25 травня буде розглядати можливість відкриття метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі. Він також висловив сумнів, що підземки в трьох містах відкриються одночасно.

Нагадаємо, що нещодавно у Міністерстві інфраструктури України розробили план відновлення пасажирського сполучення з трьох етапів

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київ
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