В киевском метро рассказали, когда смогут восстановить работу

Метро Крещатик в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В киевском метрополитене высказались о работе подземки в условиях карантина

В Киеве во время карантина оценивают возможность восстановления работы метро в условиях пандемии коронавируса и смягчения введенных ограничений.

Ранее мэр столицы выступил с инициативой об открытии подземки уже 25 мая, но в Мининфраструктуры призвали не торопиться, а в Минздраве указали, что все зависит в первую очередь от эпидемиологической ситуации в городе.

В самом киевском метрополитене рассказали, за сколько времени смогут восстановить работу.

По словам начальника информационного центра КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, подземка сможет "ожить" уже на следующий день после разрешения правительства.

"На следующий день. Получаем решение и на следующий день выполняем решение", - отметила она.

Также в столичном метрополитене подчеркнули, что работа предприятия на самом деле не приостанавливалась.

"Были приостановлены пассажирские перевозки, а предприятие - нет. Постоянно все наши сотрудники были на своих рабочих местах. Все, что нужно делать - оно делалось", - сказала Макогон.

Начальник информцентра КП добавила, что на протяжении всего времени ремонтные работы не прекращались.

Ранее главный санитарный врач Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что правительство 25 мая будет рассматривать возможность открытия метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Он также высказал сомнение, что подземки в трех городах откроются одновременно.

Напомним, что недавно в Министерстве инфраструктуры Украины разработали план восстановления пассажирского сообщения из трех этапов

Автор: Владимир Костырин