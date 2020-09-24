У київському метро сталася зворушлива історія: вчинок людини!

У київському метро сталася зворушливий випадок. Співробітник метрополітену не залишився байдужим, а допоміг вийти з вагона дівчині з обмеженими можливостями. Спочатку дівчину підтримали на виході з вагона інші пасажири, а пізніше підбіг працівник підземки і супроводив містянку, куди їй було потрібно.

Про вчинок цієї людини з добрим серцем написали на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Вчинок людини з чистою душею і великим серцем. Сьогодні регіональний представник "Української організації захисту споживачів послуг" був свідком того, як дівчина з обмеженими можливостями виходила з вагона метро. Їй допомогли пасажири. Тут, побачивши це, підбіг співробітник метрополітену, підтримав дівчину, запитав куди їй необхідно йти далі і зголосився провести її", - написали на сторінці.

В київському метро сталася зворушлива історія (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Зараз героя і співробітника метро шукають для вручення грошової премії.

В коментарях українці зворушені вчинком чоловіка і висловили свої емоції. Деякі написали, що тут немає нічого дивного, а це обов'язок працівників метро.

Дуже часто бачила, як працівники метро допомагають людям з обмеженими можливостями.

Для чергових по станції метрополітену в посадовій інструкції прописано такі вчинки, супроводу не зрячих і людей з обмеженими можливостями пересування.

Шкода, що для нашої країни це така рідкість, що про це треба навіть писати ,щоб люди не забували, що таке хороші вчинки.

Всі співробітники метро зобов'язані супроводжувати незрячих. Вони ще уточнюють на яку станцію їде людина і передзвонюють, щоб зустріли.

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