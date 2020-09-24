В киевском метро произошла трогательная история: поступок человека!

В киевском метро произошел трогательный случай. Сотрудник метрополитена не остался равнодушным, а помог выйти из вагона девушке с ограниченными возможностями. Вначале девушку поддержали на выходе из вагона другие пассажиры, а позже подбежал работник подземки и сопроводил горожанку, куда ей было нужно.

О поступке настоящего человека с добрым сердцем написали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поступок человека с чистой душой и большим сердцем. Сегодня региональный представитель "Української організації захисту споживачів послуг" был свидетелем того, как девушка с ограниченными возможностями выходила из вагона метро. Ей помогли рядом стоящие пассажиры. Тут, увидя это, подбежал сотрудник метрополитена, поддержал девушку, спросил куда ей необходимо идти дальше и вызвался провести ее", - написали на странице.

В киевском метро произошла трогательная история (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Сейчас героя и сотрудника метро ищут для вручения ему денежной премии.

В комментариях украинцы растрогались поступком мужчины и выразили свои эмоции. Некоторые написали, что здесь нет ничего удивительного, а это обязанность сотрудников метро.

Очень часто видела, как работники метро помогают людям, с ограниченными возможностями.

Для дежурных по станции метрополитена в должностной инструкции прописано такие поступки, сопровождения не зрячих и людей с ограниченными возможностями передвижения.

Жаль, что для нашей страны это такая редкость, что об этом надо даже писать ,чтобы люди не забывали, что такое хорошие поступки.

Все сотрудники метро обязаны сопровождать незрячих. Они еще уточняют на какую станцию едет человек и перезванивают, чтобы встретили.

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