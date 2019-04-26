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Кличко розповів про етапи реконструкції Київського зоопарку

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 14:31
Кличко розповів про етапи реконструкції Київського зоопарку
Фото: Віталій Кличко відвідав столичний зоопарк (kiev.klichko.org)

Реконструкція столичного зоопарку відбуватиметься у кілька черг

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції столичного зоопарку. Наразі там здійснюють роботи в рамках першої черги, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

"Минуло року ми розпочали реконструкцію столичного зоопарку. Аби надати йому друге дихання - створити кращі умови утримання для тварин та зробити його більш відкритим та дружнім. Щоб у київському зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Ми хочемо зробити один з найкращих зоопарків в Європі. І консультуємося, залучаємо також і європейських фахівців" - сказав Кличко.

Реконструкція столичного зоопарку відбуватиметься у кілька черг. Зокрема, проект першої черги передбачає: реконструкцію озер біля входу з боку проспекту Перемоги, будівництво павільйону пеліканів, оглядового амфітеатру з приміщеннями громадських вбиралень, містка між озерами, альтанки над водоймою, будівництво павільйону та відкритих вольєрів приматів, будівництво  нового входу з підземним акваріумом, будівництво універсального вольєру для птахів.

Так, у травні відвідувачі зоопарку зможуть оцінити готові озера зі скалами та водопадами, амфітеатр, пеліканник, здійснений благоустрій та озеленення території. А також родзинку зоопарку - скульптуру жирафа заввишки 15 метрів, яка зустрічатиме відвідувачів перед новим входом.

У липні планують презентувати і готовий універсальний вольєр для птахів. "Новий вхід ми також відкриємо у липні. Він знаходитиметься на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної, - зазначив мер. - У  вересні будуть готові нові - на заміну старим - скульптури "Зубр" та "Леви", розміщені перед входом до Київського зоопарку", - додав він.

Як пояснив міський голова, скульптури були виконані з бетону і мідної окови, які з часом зруйнувалися. Нові скульптури встановлять перед новим входом до зоопарку.

Будівництво нового приматника планують завершити у червні наступного року. А влітку наступного року -  закінчити весь обсяг робіт в рамках першої черги. Планують облаштувати у столичному зоопарку і паркінг для автомобілів та автобусів. 

Наразі оголошено тендер на виконання проектних робіт по 2 та 3 чергах реконструкції зоопарку. Планується, що реконструкція зоопарку триватиме загалом близько чотирьох років. 

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