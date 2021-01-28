Київський суд скасував новий український правопис

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову уряду про новий український правопис, проект якого був розроблений на фундаменті української традиції з урахуванням новітніх мовних явищ.

Про це 28 січня заявив адвокат Дмитро Ільченко у своєму Facebook.

За його словами, підставою позову до ОАСК було те, що Кабмін не має права змінювати правопис, оскільки "подібне просто не є його компетенцією".

"Також під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни, фактично, на колінах", - пише юрист.

Він також пояснив, що мова йде про нову редакцію українського правопису, в якому "запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи".

Крім того, адвокат нагадав, що позов був спрямований "на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів".

Рішення Окружного адмінсуду Києва набирає чинності після його апеляційного перегляду, якщо Кабмін подасть апеляцію, додав юрист.

Зауважимо, що в коментарях до публікації на новину відреагували неоднозначно. Так, деякі користувачі мережі висловлюють думку, що подібний позов проти нового українського правопису на практиці є в інтересах Кремля і проросійських політичних сил в Україні.

Раніше повідомлялося, що новий український правопис що набрав чинности влітку 2019-го, не будуть перевіряти на ЗНО у найближчі п'ять років.

Також ми писали про те, що у новій редакції українського правопису знайшли помилку.