Київських школярів відправлять на канікули раніше: що відомо

Осінні шкільні канікули в Києві почнуться раніше, ніж планувалося. Вже завтра, 23 жовтня, учні відправляться на відпочинок.

Про це заявив Микола Поворозник, заступник голови КМДА в ефірі каналу Украина24.

Спочатку планувалося, що діти підуть на перші канікули 2021-го року, з понеділка 25 жовтня.

А субота 23 жовтня мала стати останнім навчальним днем у першій чверті (цей день школярам потрібно було відпрацьовувати за п'ятницю, 15 жовтня).

Пов'язані дострокові канікули з погіршенням епідеміологічної ситуації, як у столиці, так і в Україні в цілому.

"Завтра ми відправляємо школи на канікули. Підкреслюю, не з понеділка, а з завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень", - розповів Поворозник.

Після канікул, за словами Поворозника, буде прийнято рішення, чи виводити дітей в школи або залишати на дистанційному навчанні.

Київ скоро відправлять у "червону зону"

Згідно із заявою Віталія Кличка, в п'ятницю, 22 жовтня, буде рішення по "червоній зоні". За підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста буде відомо, які обмеження почнуть діяти в столиці.