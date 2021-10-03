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Шкільні канікули 2021-2022: опубліковано графік навчання і всі дати

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Неділя 03 жовтня 2021 12:55
Шкільні канікули 2021-2022: опубліковано графік навчання і всі дати Фото: коли шкільні канікули 2021-2022 (kiev.klichko.org)
Автор: Світлана Мащенко

Школярі в 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне - щоб діти вчилися певну кількість годин на рік.

Скільки будуть займатися і відпочивати школярі в нинішньому навчальному році - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:

  • осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року
  • зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
  • Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
  • літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут - виняток.

Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:

  • 14 жовтня - День захисника України
  • 25 грудня - католицьке Різдво
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 24 квітня - Великдень
  • 1 травня - День праці
  • 9 травня - День Перемоги

Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.

Раніше ми писали, скільки українці працюватимуть і відпочиватимуть у жовтні 2021.

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