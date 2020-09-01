Київських школярів можуть відправити на карантин: озвучена умова

Названі умови, при яких школи в Києві підуть на карантин (Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Києві може бути новий спалах COVID-19 після початку навчального року

У Києві школярі можуть знову відправитися на карантин через пандемію коронавірусу. На цей момент ситуація знаходиться під контролем, але поки невідомо, як буде розвиватися епідеміологічна ситуація найближчим часом.

Українці почали масово повертатися в місто після відпусток і канікул і як відзначають в Держспоживслужбі, це створює непросту ситуацію. Можливі нові спалахи захворювання і збільшення навантаження на медичну систему. Про це пише видання "Сьогодні".

"Люди масово повертаються в місто, приїжджають на навчання студенти. Тому ми прогнозуємо масові локальні спалахи інфекції по Києву, а саме в організованих трудових колективах. Якщо ми не стабілізуємо зараз ситуацію в цих колективах, то дійсно може статися масове поширення вірусу. А в результаті ми отримаємо вибух інфекції. Щоб цього не допустити, готується лікарняна база, проводиться робота з директорами всіх підприємств, незалежно від форми власності. Керівник повинен знати, як діяти при виявленні ковідного хворого і що саме робити. Також всі організації, які беруть участь у протиепідемічних заходах, готові негайно реагувати на такі повідомлення", – пояснив глава відомства Олег Рубан.

Він зазначив, що зупиняти навчання у школах, а також в інших навчальних закладах поки не планують. Дуже багато зараз залежить від самих людей і того, як вони будуть дотримуватися карантинних правил.

"Ми не можемо поставити життя на гальма – зупинивши навчальний процес. Ми знаємо, як боротися з цією інфекцією, знаємо її особливості, вміємо проводити профілактичні та протиепідеміологічні заходи. Але все залежить від людей та організації проведення профілактичних заходів у колективах. Весь світ справляється з подоланням цієї небезпечної пандемії. Вийде це й у нас. Головне – це відповідальність самих людей", - розповів глава Держспоживслужби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських школярів можуть відправити на позапланові канікули.

А також ми розповідали про те, що у МОЗ очікують новий спалах COVID-19 у зв'язку з початком навчального року.