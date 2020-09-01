Школярам пообіцяли позапланові канікули: коли і чому дітей відправлять відпочивати

Школярів можуть відправити на позапланові канікули (Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Школярі в Україні можуть піти на позапланові канікули вже в жовтні

В Україні школярі можуть отримати позапланові короткі канікули вже в жовтні. Це пов'язано з тим, що в країні будуть проходити чергові вибори, а комісії будуть розміщуватися саме в будівлях навчальних закладів.

Як розповів глава МОЗ Максим Степанов, позапланові канікули у школярів можуть бути в кінці жовтня, бо місцеві вибори в Україні пройдуть 25 числа. Про це повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли будуть засідання комісій та підрахунку голосів, діти не вчилися", - підкреслив Максим Степанов.

Він додав, що канікули повинні бути нетривалі, всього на кілька днів.

Варто відзначити, що більшість виборчих комісій розміщуються під час виборів у приміщеннях шкіл. МОЗ спільно з ЦВК на цей момент розробляють механізм, як провести місцеві вибори комфортно і безпечно з урахуванням пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в школах України розповіли про нововведення і пояснили, як будуть навчати дітей у новому році.

А також ми писали про те, що українцям розповіли про нові правила відвідування школи та назвали місця, де маска буде не потрібна.