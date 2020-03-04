Як почуває себе хворий коронавірусом українець: можлива пневмонія

Коронавірус COVID-19 зафіксували у Чернівцях 3 березня

Коронавірус в Україні був діагностований у 39-річного чоловіка з Чернівців, який разом з дружиною нещодавно повернувся з Італії. Як почуває себе пацієнт з COVID-19, чи є ризик розвитку вірусної пневмонії, розповіли лікарі з місцевої обласної лікарні.

Згідно з останніми даними клінічних ознак пневмонії у нього немає, але водночас результати рентгеноскопії кажуть, що пневмонія, можливо, є.

Поки питання з пневмонією не вирішено, зате відомо, що чернівчанин відчуває себе добре, стан стабільний, високої температури немає.

"Він отримує лікування згідно з протоколом, антибактеріальну та противірусну терапію. У хворого спостерігається позитивна динаміка", - говорить Сергій Цинтар, в. о. генерального директора обласної лікарні.

Лікар також розповів, що пацієнт знаходиться в окремому боксі з окремим санвузлом. Медики під час візитів в палату надягають захисні окуляри, костюми та інші засоби.

Наразі встановили всіх людей, з якими, крім дружини, контактував заражений коронавірусом. Це четверо прикордонників й один митник. Всі вони знаходяться в самоізоляції під наглядом медиків.

Раніше ми писали, що дружина інфікованого коронавірусом українця прийняла рішення піти на обсервацію, бо сусіди протестували проти того, що вона живе з ними поруч.