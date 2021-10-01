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У Харкові спіймали і покарали водія, який не хотів пропускати "швидку" (відео)

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Харків, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:40
У Харкові спіймали і покарали водія, який не хотів пропускати "швидку" (відео) Колаж РБК-Україна: водій не пропустив швидку і був покараний у Харкові
Автор: Світлана Мащенко

У Харкові водій легковика Renault нахабно не пропускав швидку з увімкненим проблисковим маячком та спецсигналом. У кареті авто екстреної служби перебував пацієнт на межі життя і смерті, а автомобіліст спокійно зайняв крайню ліву смугу і не мав наміру її звільняти.

За такі дії водія легковика покарали штрафом, розповідають в патрульній поліції Харківської області.

"Коли мова йде про необхідність термінової допомоги, рахунок часу іноді йде на секунди, допомога медиків повинна бути надана в максимально короткий термін", - йдеться в повідомленні.

На відео бригада медиків екстрено госпіталізує хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу. А водій Renault ігнорує пряму вимогу ПДР, не надаючи переваги в русі "швидкої".

І хоча водій-порушник спокійнісінько продовжив рух, його розшукали патрульні. Тепер за порушення йому світить штраф у розмірі 680 грн за ч. 3 ст 122 КУпАП.

Це важливо!

У пункті 3.2 Правил дорожнього руху України говориться, що в разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком і (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

Навіть якщо ви купили права або забули те, чого навчали вас в автошколі, залишайтеся людьми і не забувайте про свої моральні принципи. Та й гроші збережете.

Раніше ми писали, що українським водіям зробили важливе попередження, яке не можна ігнорувати. Правило починає діяти вже з 1 жовтня, а за його порушення передбачено покарання.

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