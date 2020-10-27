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Київські медики врятували породіллю і малюка: все сталося стрімко

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 13:49
Київські медики врятували породіллю і малюка: все сталося стрімко
Київські лікарі врятували життя двом людям (фото:freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Київські лікарі врятували життя породіллі і її малюкові

У Києві медикам вдалося врятувати жінку, яка почала народжувати вдома. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці. В швидку допомогу надійшов виклик про те, що у жінки в квартирі стрімкі перейми. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Центру екстреної медичної допомоги Києва.

Наголошується, що породіллі 21 рік. Після прибуття бригади швидкої допомоги, її відвезли в пологовий будинок.

"Добре, що наші фахівці готові і до такого розвитку подій. Новонародженого хлопчика прийняв фельдшер і вже потім дитину разом з мамою доставили до пологового будинку. Їх здоров'ю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні на сторінці.

Як ми раніше писали, породілля з Фастова розповіла, як над нею знущалися лікарі швидкої допомоги. Медики повинні були доставити її в Київську обласну лікарню через загрозу передчасних пологів. Жінка сама оплатила 800 гривень для того, щоб заправити карету швидкої допомоги і поїхати в пологовий будинок. Але по дорозі почали відбуватися жахливі речі.

До речі, в Дніпрі жінка народила дитину в автомобілі. При цьому пологи приймав її чоловік, який не встиг довести свою кохану в пологовий будинок. Патрульні помітили автомобіль на проспекті Героїв близько 4 годин ранку і запропонували свою допомогу.

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