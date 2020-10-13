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Не встигли до лікарні: у Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини прямо на дорозі (відео)

Дніпро, Вівторок 13 жовтня 2020 17:52
Не встигли до лікарні: у Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини прямо на дорозі (відео)
Дитина (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Сім'я не встигла доїхати до лікарні і чоловікові довелося приймати пологи самому

У Дніпрі жінка народила дитину в автомобілі. При цьому пологи приймав її чоловік, який не встиг довести свою кохану в пологовий будинок. Патрульні помітили автомобіль на проспекті Героїв близько 4 години ранку і запропонували свою допомогу.

Коли патрульні підійшли до машини, яка стояла на аварійної сигналізації, то побачила новонародженого. Про це повідомляє патрульна поліції Дніпропетровської області на своїй сторінці в Facebook.

Патрульні супроводили автомобіль з новонародженою дівчинкою та її батьками в пологовий будинок. Правоохоронці зазначили, що з дитиною все добре.

Співробітники роті тактико-оперативного реагування сьогодні вночі супроводили новонароджену дівчинку та її батьків до...

Опубліковано Патрульна поліція Дніпропетровської області Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, під Херсоном розгорівся скандал через те, що 36-річна жінка померла під час пологів. Лікарям не вдалося врятувати дитину. Рідні померлої заявили, що медики допустили недбалість.

Крім того, місцеві жителі кажуть, що породіллю недогледіли, бо головний лікар лікарні відзначав 25-річчя свого весілля. У жінки це були не перші пологи. У неї залишилося дві дорослі доньки.

Ми також писали про те, що в Кіровоградській області дитина померла після відмови робити кесарів розтин. Породілля мучилася 17 годин. Правоохоронці заявили, що складу злочину немає. В пологовому сказали, що смерть дитини була неминуча.

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