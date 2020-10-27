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Киевские медики спасли роженицу и малыша: все произошло стремительно

Киев, Вторник 27 октября 2020 13:49
Киевские медики спасли роженицу и малыша: все произошло стремительно
Киевские врачи спасли жизнь двум людям (фото:freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Киевские врачи спасли жизнь роженице и ее малышу

В Киеве медикам удалось спасти женщину, которая начала рожать дома. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. В скорую помощь поступил вызов о том, что у женщины в квартире стремительные схватки. Об этом сообщается на странице в Facebook Центра экстренной медицинской помощи Киева.

Отмечается, что роженице 21 год. После прибытия бригады скорой помощи, ее отвезли в роддом.

"Хорошо, что наши специалисты готовы и к такому развитию событий. Новорожденного мальчика принял фельдшер и уже потом младенец вместе с мамой доставили в роддом. Их здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении на странице.

Как мы ранее писали, роженица из Фастова рассказала, как над ней издевались врачи скорой помощи. Медики должны были ее доставить в Киевскую областную больницу из-за угрозы преждевременных родов. Женщина сама оплатила 800 гривен для того, чтобы заправить карету скорой помощи и поехать в роддом. Но по дороге начали происходить ужасные вещи.

Кстати, в Днепре женщина родила ребенка в автомобиле. При этом роды принимал ее муж, который не успел довести свою возлюбленную в роддом. Патрульные заметили автомобиль на проспекте Героев около 4 часов утра и предложили свою помощь.

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