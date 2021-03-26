Під Києвом жінка з дітьми смажили маршмелоу на Вічному вогні: відео інциденту

На кадрах можна побачити, як жінка стоїть з дітьми біля палаючого вогню на території комплексу і кидає в полум'я різні предмети.

Все це відбувалося серед білого дня на очах у перехожих.

"Молода сім'я розважалася: палили палиці, маршмелоу, листочки та інше сміття. Крім цього, мама сімейства це знімала і сміялася", - йдеться у публікації.

Відео: у Білій Церкві мама з дітьми смажила маршмелоу на Вічному вогні

Також зазначається, що зняв на мобільник те, що відбувається, неповнолітній житель міста, який не зважився зробити зауваження дорослим.

Правоохоронці Білої Церкви з'ясовують деталі та розбираються в інциденті.

У Білій Церкві сім'я смажила маршмелоу на Вічному вогні (фото: скріншот відео t.me/bilatserkvaBT)