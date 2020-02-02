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У Києві третій день шукають 20-річну маму з маленьким сином (фото)

STYLERПотрібна допомога    02.02.2020 - 09:53
У Києві третій день шукають 20-річну маму з маленьким сином (фото)
У Києві пропала жінка з дитиною (колаж: РБК-Україна)

У Києві кілька днів поспіль розшукують маму і сина

У Києві зникла молода мама з трирічною дитиною. Вони ще 31 січня вийшли з дому і досі не повернулися. Фото і прикмети розшукуваних з'явилися на сторінці Служби розшуку дітей в Facebook.

В розшук жінку з дитиною подало Дарницьке управління Національної поліції. Правоохоронці просять при наявності будь-якої інформації про місцезнаходження зниклих телефонувати на гарячу лінію 102.4

20-річну маму звати Анастасія Сергіївна Столяр (народилася в 1999 році), хлопчика 2016 року народження звуть Столяр Іван Дмитрович.

У Києві третій день шукають 20-річну маму з маленьким сином (фото)

У Києві пропала жінка з дитиною (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

На сторінці розшуку дітей подані тільки прикмети хлопчика: Вані на вигляд 3-4 роки, волосся світло-русяве, коротко пострижені, худорлявий, зростом 95-105 сантиметрів.

У день зникнення хлопчик був одягнений у синю куртку з темними вставками, блакитну шапку з помпонами та темні джинси.

З моменту зникнення пройшло вже три дні, поліція просить негайно повідомляти будь-яку інформацію про те, де можуть перебувати мама з хлопчиком. Станом на 2 лютого про місцезнаходження зниклих нічого невідомо.

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