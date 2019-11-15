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Робить людину невидимою: вчені створили унікальний матеріал (відео)

STYLERНовини науки    15.11.2019 - 21:51
Робить людину невидимою: вчені створили унікальний матеріал (відео)
Вчені створили матеріал, що робить предмети за ним невидимим (колаж: РБК-Україна)

Матеріал-невидимка приховує за собою предмети і людину

Вченим вдалося створити унікальний матеріал, який здатний зробити будь-який предмет, який ховається за ним, практично повністю невидимим. Над розробкою революційного відкриття працювали дослідники з Канади. Вони презентували відеоролик, що показує переваги матеріалу.

В релізі компанії Hyperstealth Biotechnology з Ванкувера говориться, що надтонкий матеріал зможе забезпечити "квантову невидимість".

При цьому пластина не має ніякого джерела живлення. Вчені вважають, що інноваційним відкриттям зможуть користуватися правоохоронці та військові.

Ця компанія займається розробкою спеціальної камуфляжної уніформи, якою вже користуються в армії США, Канади, Арабських Еміратів та інших країн.

Розробкою технології невидимості дослідники зайнялися ще в 2010-му році, а через майже десять років вони показали свої досягнення.

Унікальний матеріал зовні нагадує тонкий прозорий пластик. Промені світла потрапляють в мікроскопічні лінзи, які розсіюють все, що знаходиться за ним на певній відстані.

Серед потенційних застосувань - щити для поліцейських, за якими правоохоронців не бачать.

Вчені з Канади створили матеріал, що робить предмети невидимим (відео: YouTube/The Telegraph)

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