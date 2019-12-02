У столичному дитячому садку сталася пожежа, є жертва

Фото з місця події (kiev.informator.ua)

Пожежа сталася рано вранці

У понеділок вранці, 2 грудня, у Києві на проспекті Юрія Гагаріна сталася пожежа у приміщенні дитячого садка, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, дзвінок на лінію "101" надійшов близько 06:57. Горіла двоповерхова будівля дитячого садка №554.

"Рятувальники негайно приступили до розвідки та ліквідації спалаху. Під час обстеження будівлі вони з'ясували, що загоряння сталося в одній з кімнат дитячого садка на першому поверсі. У приміщенні вогнеборці знайшли тіло чоловіка без свідомості. На жаль, він не подавав ознак життя та лікарі вже були безсилі. Чоловік працював у садку охоронцем", - йдеться в повідомленні.

Поки неясно, що стало причиною пожежі. Це будуть з'ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в піцерії влаштували масову бійку, а потім на автомобілі розтрощили вхідні двері будівлі.

Також РБК-Україна писало, що в столичному Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночки згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.

Також у Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.