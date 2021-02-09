У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей

Сьогодні зранку в одному з дитячих садків Києва спалахнула пожежа. Внаслідок події евакуювали 124 дитини, через погодні умови їх помістили у два автобуси та перевезли до іншого закладу

Як повідомляється, пожежа у двоповерховому дитячому садочку на вулиці Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці сталася близько 10 ранку. По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння сталося в холодильнику, який знаходився в медичному кабінеті на першому поверсі.

"Займання було ліквідовано персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів. Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини, через те, що було сильне задимлення в кімнатах закладу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначають, що загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

Фото: пожежа у дитсадку Києва (kyiv.dsns.gov.ua)