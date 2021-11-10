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Над Києвом "палало" небо: дивіться неймовірні фото вогняного заходу сонця

Автор: Володимир Костирін

У Києві небо забарвилося під час заходу в надзвичайні "вогняні" кольори 10 листопада, і така фантастична палітра зазвичай буває обумовлена зміщенням атмосферних фронтів. Барвисті фото "палаючого неба" над столицею і в найближчих містах активно публікують в мережі.

"Марсіанські пейзажі" через сьогоднішній неймовірний захід сонця над Києвом дивіться в нашому матеріалі нижче.

На знімках можна насолодитися видами "палаючого повітряного океану" на тлі висоток і храмів Києва, яскравим відбиттям заходу на гладі водойм, пастораллю обагрених сонцем хмар в гілках дерев в парках і скверах.

Таким заходом сонця захоплювалися 10 листопада жителі північних районів Києва (фото: styler.rbc.ua)

"Вогняний" захід сонця на тлі споруджуваних висоток у Києві (фото: facebook.com / Тетяна Боковня)

Спочатку фон заходу сонця у Києві був яскраво-помаранчевим, а вже через кілька хвилин палітра потемніла і стала більш насиченою (фото: facebook.com/roman.davidoff1)

"Вогняний" захід сонця на фоні церков у Києві (фото: facebook.com / Svitlana Karepina)

І в Броварах теж насолоджувалися надзвичайним заходом сонця (фото: Brovarymedia)

"Палаюче" небо на Дорогожичах у Києві (фото: facebook.com/groups / Сирець ФБ)

Відео: вогняний захід сонця над Києвом 10 листопада

Захід сонця над Голосіївським лісом (фото: facebook.com/Glsvsk)

"Палаюче" небо в Києві 10 листопада (фото: instagram.com/owl_vinn)

Надихаюча краса надзвичайного заходу сонця над Києвом і в околицях 10 листопада (фото: скріншот)

Нагадаємо, раніше ми показували фото, як над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст.

Також ми писали, що минулої осені у небі засяяла унікальна місячна веселка, і приголомшливе явище потрапило на фото.

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Київ