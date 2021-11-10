Над Киевом "пылало" небо: смотрите невероятные фото огненного заката

На снимках можно насладиться видами "пылающего воздушного океана" на фоне высоток и храмов Киева, ярким отражением заката на глади водоемов, пасторалью обагренных солнцем облаков в ветвях деревьев в парках и скверах.

Таким закатом восторгались 10 ноября жители северных районов Киева (фото: styler.rbc.ua)

"Огненный" закат на фоне строящихся высоток в Киеве (фото: facebook.com / Татьяна Боковня)

Сначала фон заката в Киеве был ярко-оранжевым, а уже через несколько минут палитра потемнела и стала более насыщенной (фото: facebook.com/roman.davidoff1)

"Огненный" закат на фоне церквей в Киеве (фото: facebook.com / Svitlana Karepina)

И в Броварах тоже наслаждались необычайным закатом (фото: Brovarymedia)

"Пылающее" небо на Дорогожичах в Киеве (фото: facebook.com/groups / Сырец ФБ)

Видео: огненный закат над Киевом 10 ноября

Закат над Голосеевским лесом (фото: facebook.com/Glsvsk)

"Горящее" небо в Киеве 10 ноября (фото: instagram.com/owl_vinn)

Вдохновляющая красота необычайного заката над Киевом и в окрестностях 10 ноября (фото: скриншот)