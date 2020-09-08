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У Луганській області на шостий день завершили гасіння лісової пожежі

Луганська область, Вівторок 08 вересня 2020 10:12
У Луганській області на шостий день завершили гасіння лісової пожежі
Фото: гасіння пожежі у Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Луганській області в Новоайдарському районі завершили гасіння лісової пожежі, який розпочався 2 вересня. Пожежа тривала майже шість діб.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Локалізувати пожежу вдалося ще до ранку понеділка. На місці залишилися чергувати співробітники ДСНС з технікою.

Також в Луганській області ліквідували загоряння сухої трави і лісових насаджень, яке сталося 4 вересня на кордоні Новоайдарського та Станичо-Луганського районів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня пожежники ліквідували пожежу в Харківській області, яка охопила 500 гектарів лісу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Луганській області під час гасіння лісової пожежі загинув військовослужбовець.

Крім того, в результаті масштабної лісової пожежі в Харківській області постраждали понад 30 осіб.

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