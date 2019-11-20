ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом зникли школярі: діти всю ніч ховалися від опікуна у шалаші

STYLERПодії    20.11.2019 - 14:43
Під Києвом зникли школярі: діти всю ніч ховалися від опікуна у шалаші
Під Києвом знайшли зниклих школярів (колаж: РБК-Україна)

Двоє школярів втекли з прийомної сім'ї в Київській області

У Київській області протягом доби шукали двох дітей, які не повернулися додому зі школи. Хлопчики виховуються у дитячому будинку сімейного типу в Фастові. Поліція публікувала прикмети 10-річного Віталія Гадяча і 12-річного Валентина Собківського.

20 листопада в ГУНП області повідомили, що хлопців знайшли. Рятувальники не припиняли пошуки і в нічний час, незважаючи на туман, який ускладнював розшукові заходи.

Як виявилося, близько 15:00 хлопці вийшли з місцевої школи №10, але додому не дійшли. Вони бродили по місту до вечора, а коли стемніло, змайстрували собі шалаш з підручних матеріалів.

Під Києвом зникли школярі: діти всю ніч ховалися від опікуна у шалашіПід Києвом зникли школярі: діти всю ніч ховалися від опікуна у шалаші

Під Києвом знайшли зниклих школярів (Віталій Гадяч і Валентин Собковський, фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Нічліг вони організували біля залізничного вокзалу з різного ганчір'я, яке знайшли неподалік.

На щастя, діти не постраждали. Їх повернули опікуну, а з родиною провели профілактичну бесіду. Чи будуть покарані батьки прийомної сім'ї, достовірно невідомо.

Лежала в полі соняшників: зниклу в Дніпрі жінку знайшли мертвою (відео) Зниклого в Києві 20-річного юнака знайшли повішеним: всі деталі і фото
Новини України Помогите найти
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся