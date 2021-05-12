Конфлікт між Ізраїлем і Сектором Газа досяг апогею: відео попадання ракети в житловий будинок
Конфлікт між Ізраїлем і Сектором Газа триває. Так, за оцінкою ЦАХАЛ у бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Це сталося з вечора 10 травня по ранок 12 травня з боку палестинців. Ізраїль також відповів на це, атакувавши військові об'єкти Палестини.
На відео в Twitter показали, як ракета з боку Ізраїлю потрапила в 13-поверховий будинок, де знаходився офіс руху ХАМАС.
Відзначається, що за півтори години до удару Ізраїль попередив місцевих жителів, щоб вони терміново евакуювалися. Даних про жертви цього нападу поки немає. Всього в результаті обстрілів в секторі Газа загинули вже близько 40 осіб — у тому числі десять дітей.
За словами очевидців, ізраїльські Військово-повітряні сили сьогодні вранці завдали серію авіаударів по Сектору Газа. В результаті атак десятки поліцейських і охоронних об'єктів були зруйновані.
Нагадаємо, що конфлікт, який триває роками, цього разу почався 10 травня. ХАМАС повідомляє, що своїми діями хоче "захистити мечеть Аль-Акса" на Храмовій горі Єрусалиму від "агресії і тероризму" Ізраїлю. На цій священній горі для мусульман та юдеїв останнім часом відбувалися запеклі сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією.
حسبنا الله ونعم الوكيل#غزه_تقاوم #غزة_تنتصر_للقدس https://t.co/48013Bbb2U— القدس عربية (@nawal66) May 11, 2021
اللهم لا تجعل لهم ليلًا ينامون فيه ولا نهارًا يهنؤون به#غزه_تقاوم #غزة_تنتفض #غزة_العزة https://t.co/5zCklVinUP— القدس عربية (@nawal66) May 11, 2021
Як ми раніше писали, Сектор Газа випустив ракети по Лоду, постраждали мирні жителі, є жертви.