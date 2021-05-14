ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Над Києвом пролетів величезний прапор Ізраїлю: відео та фото акції

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 травня 2021 22:53
Над Києвом пролетів величезний прапор Ізраїлю: відео та фото акції Фото: над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)
Автор: Styler

У п'ятницю, 14 травня, жителі і гості столиці України могли помітити в небі 40-метровий прапор Ізраїлю, який літав над центром Києва. Дана акція прилучена до Дня Незалежності цієї країни.

Величезний прапор вдалося прикріпити до дрона. Відповідне відео опублікувала компанія Dronarium Ukraine в YouTube.

Над Києвом пролетів величезний прапор Ізраїлю: відео та фото акції

Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)

"Ми запустили в небо вже багато прапорів, але цей - один з особливих. Адже ми віримо, що День Незалежності головне свято кожної країни. Особливо в часи, коли ця незалежність піддається випробуванню у вигляді нападів сусідів. Ми українці добре знаємо відчуття, коли ракети терористів летять на нашу територію", - йдеться в повідомленні.

Над Києвом пролетів величезний прапор Ізраїлю: відео та фото акції

Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)

У компанії також зазначили, що вірять в те, що прапори і впевненість у своїй правоті сильніше ракет. І Ізраїль повинен впоратись з цим, як і Україна.

Над Києвом пролетів величезний прапор Ізраїлю: відео та фото акції

Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)

Користувачі мережі висловили подяку за дану акцію.

  • Спасибі з Ізраїлю;
  • Дуже дякую з Ізраїлю. Ми любимо вас;
  • Спасибі хлопці. Це дуже важливо нам в цей неспокійний час. Щастя вам і миру;
  • Спасибі, Київ!
  • Спасибі братській Україні з Ізраїлю!
  • Гарне місто, приємно політати!
  • Вау, круто!!! Щось подібне нам теж потрібно в Ізраїлі! Спасибі! Залишайтеся сильними.

Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (відео: YouTube)

Нагадаємо, блогер з Ізраїлю розповів, що країна знаходиться на порозі громадянської війни.

Раніше в мережі з'явилося відео, як ракета з боку Ізраїлю потрапила в 13-поверховий будинок, де знаходився офіс руху ХАМАС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ флаг
LITE
Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)
Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)